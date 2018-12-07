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Штурмові гвинтівки та кулемети з глушником. "Укрзалізниця" закуповує зброї на 2,6 мільйона

11:20, 07 грудня 2018
Промисловість
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Відповідно до тендерної документації, компанія, яка перемогла, поставить "Укрзалізниці» 6 видів вогнепальної зброї / Фото УНІАН

Філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" - "Південно-Західна залізниця" за результатами тендеру, проведеного через систему електронних державних закупівель Prozorro, має намір закупити пістолети, гвинтівки і патрони вартістю 2,616 млн грн з ПДВ.

Згідно з розміщеною у системі електронних державних закупівель Prozorro інформацією, «Укрзалізниця» має намір закупити зброю у казенного науково-виробничого об'єднання «Форт» МВС України.

Відповідно до тендерної документації, компанія, яка перемогла, поставить "Укрзалізниці» 6 видів вогнепальної зброї у кількості 89 комплектів, зокрема: пістолет «Форт-21.03», в комплекті патрони калібру 9х19 Luger - 63 шт., пістолет «Форт-19», в комплекті патрони калібру 9х19 Luger - 109 шт., пістолет «Форт-9» в комплекті патрони 9х17 - 500 шт., штурмова гвинтівка «Форт-229» в комплекті патрони 7.62х51 - 232шт., пістолет-кулемет «Форт-224» калібру 9х19 Luger з глушником, в комплекті патрони калібру 9х19 Luger - 845 шт., пістолет-кулемет «Форт-224» калібру 9х19 Luger без глушника в комплекті патрони 9х19 Luger - 1000 шт.

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Передбачається, що постачання зброї повинно відбутися до 28 грудня цього року.

Зазначається, що зброя буде призначатися для Служби воєнізованої охорони (НОР-1).

Водночас, пістолети «Форт-229» і «Форт-224» використовують підрозділи спеціального призначення СБУ, МВС і Служба зовнішньої розвідки.

Як повідомляв УНІАН, філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" за закупівлями "Центр забезпечення виробництва" уклав договір з компанією "ДІ ЕС ПІ" про надання послуг з професійної підготовки поліграфолога (людина, яка надає послуги з тестування на детекторі брехні – поліграфі - УНІАН) на 56 тис. грн.

Філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" - "Центр сервісного забезпечення" за результатами тендеру має намір закупити знаків розрізнення для керівного складу «Укрзалізниці» майже на 500 тис. грн, у тому числі три коміри та три пари наплічні знаки для глави компанії Євгена Кравцова, чия зарплата в місяць становить майже мільйон гривень.

«Укразлізниця» протягом 2018 року вже на 24% підвищила ціни пасажирські перевезення і наполягає на значному підвищенні на тарифів на вантажні перевезення.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що «Укрзалізниця» через корупцію менеджменту компанії втрачає від 10 до 15 млрд грн на рік.

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Теги: #Укрзалізниця#Україна#зброя