Прибуток Philips впала на 67%

Після цього котирування акцій голландської Philips у вівторок впали на 4,5%, повідомляють Ведомости.

Чистий прибуток компанії у IV кварталі 2014 р. склав 134 млн євро, впавши на 67% порівняно із 412 млн євро на рік раніше.

Продажі за квартал збільшилися на 2,2% до 6,54 млрд євро.

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Philips повідомив також, що витрати на реструктуризацію у нинішньому році можуть досягти 400 млн євро у зв'язку з виділенням підрозділу з виробництва освітлювального обладнання в окрему компанію.

Гендиректор групи Франс ван Хаутен заявив, що фінансові плани компанії на 2016 р. не будуть досягнуті через підрозділ медичного обладнання, але висловив упевненість, що це «не несе загрози нашому потенціалу у довгостроковій перспективі».

Раніше УНІАН повідомляв, що Philips створив першу 3D-голограму серця.