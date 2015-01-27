ЄС скасував антидемпінгові мита для українських труб і продовжив для російських

Європейська комісія скасувала антидемпінгові мита щодо українських зварних труб.

Про це кореспондентові ЄвроПравди розповів партнер бельгійської юрфірми Van Bael & Bellis Юрій Рудюк, який представляв інтереси українських виробників.

Нагадаємо, антидемпінгові мита діяли стосовно українських виробників ще з 2002 року. Для продукції компанії "Інтерпайп" ("Інтерпайп Новомосковський трубний завод" та "Нижньодніпровський трубний завод") мито становило 10,7%, для інших виробників - 44,1%.

Читайте такожСША через 15 років знову вводять мита на сталь з Росії Примітно, що скасувавши антидемпінгові мита для українського експорту, Європейська комісія зберегла дію аналогічних заходів щодо зварних труб з Росії, Білорусі та Китаю - вони були продовжені на додатковий п'ятирічний період.