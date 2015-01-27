Через бойові дії видобуток вугілля на державних шахтах цього року скоротиться майже вдвічі

Це майже вдвічі менше від результатів видобутку у минулому році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрій Зюков під час ознайомлення з роботою Трипільської теплоелектростанції у Київській області.

Читайте такожУкраїна продовжуватиме купувати вугілля за кордоном

«Цього року ми плануємо видобути близько 9 млн тонн рядового вугілля на державних шахтах», - сказав Зюков і додав, що минулого року було видобуто близько 17 тонн вугілля.

Причому чиновник наголосив, що дане скорочення видобутку вугілля на державних шахтах очікується через те, що більша кількість шахт, що розташовані на підконтрольній владі території Донбасу, не ведуть виробничу діяльність.

За словами Зюкова, на території, яку контролює українська влада, розташовані 35 шахт, що працюють, а 17 перебувають у стані ліквідації або консервації.

Раніше УНІАН повідомляв, що вугілля з зони АТО можна вивозити лише залізничним транспортом.