Україна збільшила виручку від експорту чорних металів на 17%

Частка чорних металів в експорті країни становить 21,22%.

Українські металургійні комбінати в січні-листопаді поточного року збільшили виручку від експорту чорних металів на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 9,178 мільярда доларів, при цьому їх частка в експорті країни становить 21,22%.

Читайте такожУкраїна зберегла 13-е місце в рейтингу виробників сталі

Про це повідомила Державна фіскальна служба.

Згідно з повідомленням, експорт металовиробів в січні-листопаді збільшився на 28% - до 1,024 мільярда доларів і становить 2,37% в експорті країни.

У січні-листопаді було імпортовано чорних металів на 1,3 мільярда доларів, металовиробів – на 886,5 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році збільшила виручку від експорту чорних металів на 19,6% - до 8,7 мільярда доларів. Валютна виручка від експорту металовиробів в минулому році збільшилася на 30% – до 896,7 мільйона доларів.