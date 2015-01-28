"Луганськтепловоз" може припинити роботу
03:06, 28 січня 2015Промисловість
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Луганський тепловозобудівний завод, який належить російській компанії "Трансмашхолдинг", оголосив, що з лютого може припинити роботу на невизначений термін.
"Луганськтепловоз" може припинити роботу
Про це повідомляє місцевий телеканал "Луганськ 24" з посиланням на представника підприємства.
Таке рішення на заводі прийняли у зв'язку з перебоями поставок комплектуючих з території України через введення пропускного режиму до зони АТО, передає ТСН.
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Через проблеми з транспортним сполученням підприємство не може виконувати замовлення у необхідні терміни.
"Луганськтепловоз" є бюджетоутворюючим підприємством Луганська, який зараз захоплений терористами "ЛНР".
Завод вже зупиняв свою роботу на період військових дій і відновив її тільки восени.
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