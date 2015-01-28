"Луганськтепловоз" може припинити роботу

Про це повідомляє місцевий телеканал "Луганськ 24" з посиланням на представника підприємства.

Таке рішення на заводі прийняли у зв'язку з перебоями поставок комплектуючих з території України через введення пропускного режиму до зони АТО, передає ТСН.

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Через проблеми з транспортним сполученням підприємство не може виконувати замовлення у необхідні терміни.

"Луганськтепловоз" є бюджетоутворюючим підприємством Луганська, який зараз захоплений терористами "ЛНР".

Завод вже зупиняв свою роботу на період військових дій і відновив її тільки восени.