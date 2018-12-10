У Харкові підписано меморандум про співпрацю України і Китаю в легкій промисловості

Підписання Меморандуму відбулося в рамках міжнародної ініціативи Китаю «Один пояс - один шлях», представленої ще в 2013 році.

29 листопада в Харкові підписано меморандум про співпрацю між бізнес-асоціацією «Національне галузеве партнерство у легкій промисловості України Fashion Globus Ukraine», ТЦ «Барабашово» і китайськими партнерами - «Асоціацією виробників швейного обладнання» і «Асоціацією текстильної промисловості Шанхая».

Сторони домовилися про партнерські проекти, які дозволять українським виробникам мати доступ до сучасного обладнання, технологій, тканин. Для цієї мети у 2019 році в Харкові створять сучасний технологічний хаб легкої промисловості.

Підписання Меморандуму відбулося в рамках міжнародної ініціативи Китаю «Один пояс - один шлях», представленої ще в 2013 році. КНР запросив тоді в проект країни, зацікавлені в економічному співробітництві. Відповідно до нової моделі міжнародного співробітництва, запропонованої в ініціативі «Один пояс - один шлях», став можливий міжнародний проект по створенню у Харкові сучасного технологічного центру легкої промисловості Fashion hub, який відкриється на території ТЦ «Барабашово» в 2019 році.

У Fashion Globus Ukraine та у ТЦ «Барабашово» є мета - розвивати легку промисловість України. Товари легпрому за обсягами споживання займають в Україні друге місце. У 2018 році галузь практично вийшла на докризові обсяги виробництва і досягла 99,4% від показників 2013 року. З огляду на тренд останніх років купувати «made in Ukraine», у вітчизняних дизайнерів, виробників одягу і взуття, є всі підстави вирости. Для цього потрібно бути конкурентоспроможними за технологіями, швидкістю, обладнанням, треба бути гнучкими. Китай же є однією з найбільш розвинених країн за рівнем технологій, обладнання, тканин, фурнітури і за швидкістю впровадження інноваційних підходів.

Валерій Кирилко, комерційний директор концерну АВЕК і Ко, директор ТЦ «Барабашово», коментує: «Сьогодні ділове середовище України активно обговорює залучення міжнародних інвестицій. Але в економічній, соціальній та політичній ситуації останніх 4 років очевидно, що прямолінійні підходи працюють слабше, ніж у докризові часи. Нинішній час вимагає активного залучення коштів для проектів, які сприяють зростанню бізнесу, як малого, так і великого, проектів, що впливають на розвиток галузей, здатних піднімати економіку. Нам потрібні інновації, технології, чужий досвід, який ми зможемо адаптувати під вітчизняні реалії. Таким проектом з розвитку легкої промисловості стане сучасний технологічний центр Fashion hub ».

Концепція Fashion hub націлена розширити межі для українських майстрів. Це можливість зібрати кращий міжнародний досвід і зразки сучасного обладнання та інноваційних технологій в одному місці. Це майданчик для експозиції тканин і фурнітури міжнародного виробництва. Це широкий вибір і право замовити безпосередньо у постачальників все, що потрібно, все найсучасніше, при цьому, не виїжджаючи на виставки за кордон, що особливо важливо для дрібного бізнесу, який не завжди може брати участь у великих галузевих зарубіжних подіях. Це шанс потестувати нові технології прямо в хабі і навчитися працювати на сучасному обладнанні там же.

Крім Китаю, згоду на участь у проекті дали постачальники тканин, фурнітури та інших необхідних матеріалів з Туреччини, Південної Кореї, Японії, Марокко, Пакистану, Індії.

Представити свої тканини в хабі запрошена і Польща. Fashion Globus Ukraine брала участь в міжнародному ярмарку текстильної промисловості, що пройшла днями у Варшаві. В рамках презентації України відбувся показ колекцій більш десяти українських дизайнерів, що викликав позитивний резонанс.

Голда Виноградська, глава Національного галузевого партнерства в легкій промисловості України Fashion Globus Ukraine, радник міністра освіти і науки України, запросила польських виробників тканин в Україну, в міжнародний хаб легкої промисловості, де будуть виробники з різних країн світу. Голда Виноградська поділилася планами: «Моя мрія - відкривати іноземцям Україну, щоб налагоджувати співпрацю. Зараз ми починаємо з сектора легкої промисловості ».