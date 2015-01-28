Збір брухту в Україні знизився до мінімального значення за всю історію незалежності

Заготівля брухту чорних металів в Україні знизилася до мінімального значення за всю історію незалежності і становила 5,3 млн тонн, оновивши антирекорд минулого року в 5,7 млн тонн (зниження на 7%), повідомили УНІАН в держпідприємстві «Укрпромзовнішекспертиза».

Згідно з повідомленням, зниження заготівлі бул зумовлено скороченням потреб у брухті до 4,3 млн тонн (-1,2 млн тонн до 2013 року) з боку вітчизняних комбінатів, які змушені скорочували виробництво через війну на сході України і слабкий попит на прокат на зовнішніх ринках.

Крім того, в умовах економічної та політичної нестабільності в Україні були заморожені багато утилізаційних проектів, що негативно позначалося на пропозиції сировини.

«Варто відзначити також і негативний ефект девальвації гривні, оскільки економічна привабливість збирання брухту значно знижувалася, негативно відбиваючись на потоці брухту на первинні майданчики», - наводяться в повідомленні слова начальника відділу маркетингу «Укрпромзовнішекспертизи» Юрія Добровольського.

За підсумками 2014 року середньоринкова закупівельна ціна внутрішнього ринку України збільшилися до 2888 грн/тонна без урахування транспортного тарифу, тоді як в доларовому вираженні ціни знизилися до 248 дол./тонна у зв'язку з девальвацією гривні.

У повідомленні наголошується, що, незважаючи на значне зниження потреб, падіння брухтозаготівлі підтримало дефіцитність ринку. Проте розмір дефіциту суттєво зменшився порівняно з 2013 роком і становив 80 тис. тонн. Недопоставки сировини були компенсовані імпортом брухту.

Також повідомляється, що за підсумками 2014 року експорт брухту становив 876 тис. тонн, що в 3,5 рази більше, ніж в 2013 році. Настільки значний стрибок поставок на зовнішні ринки пояснюється зниженням попиту на брухт всередині України.

«У таких умовах надлишок брухту трейдери успішно реалізовували експортерам у портах України. Девальвація гривні також сприяла зростанню експортних поставок, оскільки експортери мали хороші можливості із надання конкурентних закупівельних цін на портових майданчиках України. Крім того, видача квот обсягом 500 тис. тонн на перше півріччя та пролонгація дії дозволів у другому півріччі позитивно позначилися на обсягах експорту», - додав Добровольський.

За прогнозами «Укрпромзовнішекспертизи», заготівля брухту в Україні в 2015 році становитиме 5 млн тонн, що на 0,3 млн тонн менше, ніж у 2014 році. Невелика дефіцитність ринку збережеться. Однак у цілому ринок буде практично збалансованим, а невеликий дефіцит буде покритий за рахунок імпорту DRI (горячебрикетоване залізо) або сталевого брухту.

«Експортні поставки брухту зростуть до 1,1 млн тонн (+0,22 млн тонн до 2014 року), оскільки очікується подальше зниження внутрішньої потреби в брухті. Також, найімовірніше, обсяги виданих експортних квот будуть великими порівняно з 2014 роком», - прогнозує начальник відділу маркетингу держпідприємства.

При цьому експерти підприємства очікують невеликого зростання середньорічних закупівельних цін на внутрішньому ринку в межах 100-150 грн через скорочення брухтозаготівлі, недостатності поточних цін для комфортного забезпечення брухтом виробничих програм заводів і девальвації гривні.

Як повідомляв УНІАН, на початку року Кабмін продовжив компаніям - постачальникам металобрухту можливість не платити податок на додану вартість (ПДВ) при операціях з постачання та імпорту брухту чорних і кольорових металів до січня 2017 року.

За прогнозом «Укрпромзовнішекспертизи», переробка металобрухту на українських металургійних підприємствах у 2015 році може скоротитися на 4,6% порівняно 2014 роком до 4,1 млн тонн з 4,3 млн тонн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрпромзовнішекспертиза» є провідною компанією України у сфері маркетингу та експертних оцінок зовнішньоекономічних контрактів, діяльність якої почалася з 1993 року. В компетенцію компанії входять промисловий консалтинг, аналітичні дослідження, написання бізнес-планів, ТЕО та інвестиційних меморандумів, кон'юнктурно-цінові дослідження.