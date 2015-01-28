Ахметов купив глиняне родовище на Донбасі

Холдинг United minerals group (UMG), що входить до групи СКМ Ріната Ахметова, придбав компанію «Фірма «Донкерампромсировина», яка розробляє Торецьке родовище вогнетривких і тугоплавких глин у Донецькій області, у італійського виробника плитки Marazzi group, йдеться в повідомленні UMG.

Згідно з повідомленням, балансові запаси глини придбаного активу оцінюються в 4,5 млн тонн. При цьому сума угоди не розкривається.

«Купівля активу дозволить холдингу UMG збільшити сировинну базу видобутку глини і отримати можливість здійснювати поставки через додатковий логістичний вузол - станцію Мерцалово (Донецька обл. - УНІАН)», - йдеться в повідомленні компанії.

Також повідомляється, що за рахунок придбаного активу до існуючої клієнтської базі холдингу приєднаються нові клієнти. За умовами операції UMG буде забезпечувати сировиною заводи Marazzi Group в Італії та Росії.

Після придбання нового активу, до складу компанії входять чотири глиновидобувних підприємства ( «Веско», «Дружківське рудоуправління», «Вогнетривнеруд» і «Фірма «Донкерампромсировина»).

У повідомленні уточнюється, що холдинг UMG експортує глину в більш ніж 25 країн світу. Глиновидобувані підприємства холдингу - одні з найбільших у світі за обсягами реалізації білих пластичних глин. Виробнича потужність глиновидобувних активів становить понад 4 млн тонн глини в рік, балансові запаси сировини оцінюються у 300 млн тонн.

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Довідка УНІАН. United Minerals Group (UMG) - один із найбільших в Європі сировинних холдингів, який працює в глиновидобувному, флюсо-доломітному та інших перспективних сировинних напрямках. Всі глиновидобувні активи компанії UMG знаходяться в Донецькій області на території, яку контролює українська влада. Кар'єри, які розробляються, розташовані в місті Дружківка, а також на землях Слов'янського та Добропільського районів.