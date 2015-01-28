Під Кабміном мітингують шахтарі. Яценюк створює комісію з реформування галузі

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству фінансів, Міністерству соціальної політики створити спільно з організаціями шахтарських профспілок комісію з реформування вугільної галузі, в рамках якої в 2015 році планується виставити на приватизацію 35 державних шахт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр заявив на засіданні уряди 28 січня.

«Невідкладно я прошу створити погоджувальну комісію з профспілками шахтарів, із керівниками державних шахт і з нашими вугільниками для того, щоб усі знали про те, яка програма реформування вугільної галузі України. Люди повинні бути впевнені в тому, що у них завтра буде робота, а якщо та або інша шахта потрапляє під реформування, тоді яку роботу ті люди, які працювали на шахті, отримають, яку фінансову компенсацію вони одержать», - сказав прем'єр-міністр.

«Я доручаю міністру енергетики разом із Міністерством соціальної політики, Міністерством фінансів, Національною комісією з регулювання енергетики, з «Енергоринком», із державним підприємством «Вугілля України», і профспілками, і тими народними депутатами, які зацікавлені в цьому, невідкладно створити погоджувальну комісію, і в рамках її роботи представити план реформування вугільної галузі в цілому, й затвердити цей план на засіданні уряду, треба було б. По-друге, вирішити питання, які турбують людей, у тому числі й щодо їхнього робочого місця, і щодо їхньої зарплати», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 січня 2015 року, близько двохсот шахтарів зібралися на мітинг під Кабінетом міністрів України з вимогою повернути дотації вугільній галузі, направляти кошти на розвиток і будівництво шахт, а також переглянути зростання оподаткування доходів шахтарів.

У вугільній галузі України часто виникали різні скандали, оскільки на дотаціях колишні керівники вугільних підприємств, їх власники і державні чиновники незаконно отримували доходи. Державні вугільні шахти України за 2013 рік збільшили збитки від випуску товарної продукції на 27% - до 15,1 млрд грн порівняно з 11,9 млрд грн збитків за 2012 рік.

Вугілля з держшахт реалізовувалося через посередників і внаслідок цього збитки вугільних підприємств тільки зростали. ЗМІ пов'язують цих посередників із оточенням колишнього президента України Віктора Януковича. При ціні тонни вугілля в 400 грн, після перепродажу через кілька компаній його вартість збільшувалася до 1 тис. грн. Таким чином, 600 грн осідало в кишенях оточення Януковича.

Довідка УНІАН. У 2014 році на дотації вугільним підприємствам планувалося виділити 12 млрд грн, проте через бойові дії на сході України, де знаходяться більшість шахт, на дотації було виділено близько 9 млрд грн.