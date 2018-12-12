Goldman Sachs погіршив прогноз для сировинних ринків

Інвестбанк погіршив прогноз на 2019 рік для сировинних ринків через слабкий попит з боку переробної промисловості Китаю.

Американський інвестбанк Goldman Sachs погіршив прогноз на 2019 рік для сировинних ринків, включаючи сталь, мідь і алюміній на тлі слабшого попиту з боку переробної промисловості, ніж очікувалося.

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Про це повідомляє Росбалт.

"Для сталі експерти Goldman очікують ослаблення попиту в Китаї на 5% наступного року порівняно з 2018 роком. Споживання міді, алюмінію, вугілля і паперу майже не зміниться", - йдеться в повідомленні.

За оцінками аналітиків інвестбанку, нові площі на стадії будівництва в Китаї скоротяться на 6,9%. Виробництво побутової техніки в 2019 року може знизитися на 2,3%, а випуск інструменту та обладнання - на 10%. З точки зору акцій китайських компаній, пов'язаних з сировинним сектором, Goldman Sachs віддає найбільшу перевагу сталеливарним підприємствам, а потім - виробникам вугілля і цементу.

Експерти вважають, що ослаблення зростання китайської економіки не призведе до повторення обвалу 2015 року на сировинних ринках, але буде суворим випробуванням для сировинної галузі КНР. Аналітики вважають, що виробники сировини в Китаї зараз краще здатні справитися з коливаннями попиту і цін.

"Ми не думаємо, що 2015 рік повториться, оскільки прогнозуємо збереження прибутковості в більшості секторів завдяки поліпшенню балансу і дисципліни поставок, яка захищає вищу структурну завантаження потужностей", - зазначає Goldman.