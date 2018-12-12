Автовиробництво в Україні продовжує падати

У листопаді на українських заводах було вироблено 520 одиниць автотранспортної техніки, що на 49% менше, ніж роком раніше.

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-листопаді 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року знизилося на 17% - до 6350 одиниць.

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Про це йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

За 11 місяців було зібрано 5463 легкових автомобілі, що на 17% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Виробництво вантажних автомобілів становило 132 одиниці, що на 69% менше за результат річної давності.

Автобусне виробництво збільшилося на 10% і становило 755 шт.

Повідомляється, що в листопаді на українських заводах було вироблено 520 одиниць автотранспортної техніки, що на 49% менше, ніж роком раніше.

Легковий підрозділ національного автопрому закінчив місяць з показником 440 автомобілів, продемонструвавши дворазове падіння щодо свого результату річної давності. Практично всю листопадову статистику щодо легкових автомобілів сформував завод «Єврокар», де було зібрано 439 машин, на 40% менше, ніж роком раніше.

Один легковий автомобіль був виготовлений на "ЗАЗ". Як пояснили на заводі, виробництво автомобіля пройшло в тестовому режимі з метою перевірки технічного стану устаткування і технологічних процедур. У листопаді минулого року "ЗАЗ" виготовив 160 легкових авто.

Виробництво вантажних автомобілів минулого місяця (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) становило всього 2 одиниці, в 14,5 раза менше листопадового результату 2017 року.

Автобусне виробництво впало на 13%, до 78 шт.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2017 року порівняно з 2016 роком збільшилося на 63,1% - до 8,586 тис. одиниць.

Виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2016 року порівняно з 2015 роком скоротилося на 36% - до 5,2 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).