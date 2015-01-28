Яценюк дав чотири дні на розробку плану реформування вугільної галузі

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кабміну за підсумками зустрічі 28 січня прем'єр-міністра із представниками профспілкових організацій вугледобувних підприємств.

«Арсеній Яценюк закликав представників профспілок приєднатися до роботи погоджувальної комісії і в понеділок, 2 лютого, подати свої пропозиції», - сказано в повідомленні.

За інформацією прес-служби уряду, у зустрічі також взяли участь міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин та міністр соціальної політики України Павло Розенко.

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Як зазначили в Кабміні, до комісії увійдуть чиновники профільних міністерств, фахівці Національної комісії з регулювання енергетики, держпідприємств «Енергоринок» та «Вугілля України», народні депутати та представники профспілкових організацій.

«Голова уряду визначив пріоритетним у роботі комісії невідкладне вирішення питання погашення заборгованості із заробітної плати гірникам за грудень 2014 року», - додали в Кабміні.

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Сьогодні, 28 січня, близько двохсот шахтарів зібралися на мітинг під Кабінетом міністрів України із вимогою повернути дотації вугільної галузі, направляти кошти на розвиток і будівництво шахт, а також переглянути зростання оподаткування доходів шахтарів.

У вугільній галузі України часто виникали різні скандали, оскільки на дотаціях колишні керівники вугільних підприємств, їхні власники і державні чиновники незаконно отримували доходи. Державні вугільні шахти України за 2013 рік збільшили збитки від випуску товарної продукції на 27% - до 15,1 млрд грн порівняно з 11,9 млрд грн збитків за 2012 рік.

Вугілля з держшахт реалізовувалося через посередників і внаслідок цього збитки вугільних підприємств лише зростали. ЗМІ пов'язують цих посередників з оточенням колишнього президента України Віктора Януковича. За ціни тонни вугілля 400 грн після перепродажу через кілька компаній його вартість збільшилася до 1 тис. грн. Таким чином, 600 грн осідало в кишенях оточення Януковича.

Довідка УНІАН. У 2014 році на дотації вугільним підприємствам планувалося виділити 12 млрд грн, однак через бойові дії на сході України, де розташована більшість шахт, на дотації було виділено близько 9 млрд грн.