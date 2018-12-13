НКРЕКП спрогнозувала, на скільки подорожчає електроенергія для промисловості

При цьому ціна на електроенергію для населення залишається незмінною.

Прогнозоване зростання вартості електроенергії для промисловості та інших непобутових споживачів в першому і другому кварталах 2019 року становитиме 2%.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко.

"Завтра на засіданні НКРЕКП плануємо розглянути питання затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії на 2019 рік. Прогнозоване зростання вартості електроенергії для промислових та інших споживачів I та II кварталі 2019 становитиме лише 2%, що набагато менше індексу цін виробників та індексу інфляції", - написала вона.

Вона зазначила, що зазначена ціна електроенергії діятиме до 1 липня 2019 року, - до дати запровадження повномасштабного ринку електроенергії, а також підкреслила, що ціна на електроенергію для населення залишається незмінною.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2017 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), збільшила середньорічне значення оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію на 2018 рік порівняно з діючим значенням на 14,4% - до 1 562 гривень за МВт-год (без ПДВ).