До реформи Укроборонпрому долучаються радник Тетчер та Головнокомандувачі НАТО

Переможець відповідного тендеру має сконцентруватись над вдосконаленням стратегії корпоративної та виробничої реструктуризації Укроборонпрома.

Група високопоставлених офіцерів Збройних Сил США, серед яких два колишніх Головнокомандувача об`єднаних сил НАТО, на чолі з президентом дослідницького центру Potomac Foundation професором Філіпом Карбером взяли участь в тендері Укроборонпрому по стратегічному реформуванню українського оборонно-промислового комплексу.

Відповідну заявку представники фундації розмістили на сайті державних закупівель України.

Відповідно до документів, поданих фундацією, команда експертів включає самого професора Карбера, що був радником з питань безпеки у багатьох очільників країн-членів НАТО(включно з прем`єр-міністром Великої Британії Маргарет Тетчер) та Генерального секретаря НАТО Манфреда Уорнера, чотиризіркових генералів Уеслі Кларка та Філіпа Брідлава, що обіймали посаду Верховного Головнокомандувача сил НАТО в Європі, та тризіркового генерала Фредеріка Ходжеса, що донедавна командував сухопутними військами США в Європі, а також Гарольда Дебланка, екс-віце-президента компаній Lehman Brothers Holdings та LCOR Inc., та Майкла Семенса, провідного технічного експерта з питань оборони, що працював з такими відомими американськими корпораціями як Lokheed Martin, BAE Systems, Science Applications та Aptima Corp.

Єдиним українцем в команді фундації є керівник Центру оборонних реформ Олександр Данилюк, екс-радник міністра оборони України, що також з 2015 року є науковим співробітником Potomac Foundation.

Відповідно до умов тендеру переможець має сконцентруватись над вдосконаленням стратегії корпоративної та виробничої реструктуризації Укроборонпрома та підпорядкованих йому підприємств, а також супроводом практичного впровадження розроблених рекомендацій.

Завдяки цим заходам очікується отримати реструктуризовані активи, які будуть сформовані в декілька акціонерних холдингових компаній, кожна з яких спеціалізуватиметься на певному секторі оборонної промисловості та матиме доступ до міжнародного ринку капіталу.