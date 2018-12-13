На турецькі танки встановлять український захист

"Спецтехноекспорт" готується провести випробування систем активного захисту «Заслін-Л» для турецьких танків.

Державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство «Спецтехноекспорт» спільно з турецькою компанією Aselsan готуються провести випробування першої партії систем активного захисту «Заслін-Л», яка поставляється до Туреччини.

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Як повідомляє прес-служба державного концерну «Укроборонпром» з посиланням на турецьке видання MSI Turkish Defense Review, в разі успішного проведення випробувань пройдуть переговори про налагодження серійного виробництва українських систем у Туреччині.

Згідно з повідомленням, на завершальному етапі знаходяться також випробування в Туреччині першої партії комплексів тандемного динамічного захисту «Дуплет». Проект реалізується «Спецтехноекспортом» і компанією Roketsan, планується налагодити серійне виробництво цих комплексів у Туреччині.

«Обидві системи планується використовувати на основних бойових танках M60, які перебувають на озброєнні Збройних сил Туреччини. Модульна структура цих комплексів дозволяє адаптувати їх і до інших типів військової бронетехніки», - сказано в повідомленні.

За словами директора Спецтехноекспорта Владислава Бельбаса, хоча в Туреччини є власні розробки в цій сфері, але українські системи являють собою готові до використання продукти.

«Тим більше, Туреччина вже має необхідну інфраструктуру, що дозволяє без значних витрат запустити серійне виготовлення наших високоефективних і перевірених боєм систем», - цитує Бельбаса прес-служба «Укроборонпрому».

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року вдосконалений бойовий модуль «Дуплет», призначений для модернізації бронетехніки, пройшов успішні випробування.

Довідка УНІАН. «Дуплет» - український бойовий модуль, українська публічна презентація якого відбулася в 2016 році. Його розробило держпідприємство «Житомирський бронетанковий завод», що входить до складу ДК «Укроборонпром».

Бойовий модуль «Дуплет» оснащений двома автоматичними 30-мм гармат ЗТМ-2 від підприємства концерну ДП «НТК «Завод точної механіки», завдяки чому можливо вдвічі збільшити щільність вогню, створивши завісу з 30-мм снарядів.

«Дуплет» також оснащується протитанковими керованими ракетами, в тому числі сучасними високоточними ракетами «Бар'єр», які встановлюються на такі бронемашини як БТР-3 і БТР-4. Ці ракети дозволяють знищувати бронетехніку противника на відстані до 5 кілометрів. Також «Дуплет» озброєний автоматичним гранатометом і двома кулеметами калібру 7,62 мм.

Бойовий модуль «Дуплет» оптимізований для використання на БМП-2, що дозволяє за мінімальний термін оснастити ним ці бойові машини. У разі необхідності, «Дуплет» можна встановити й на іншу бронетехніку.