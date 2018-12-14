У Білорусі спільно з китайцями зібрали перші серійні мікроавтобуси МАЗ (фото)

Мікроавтобуси - спільний проект МАЗу з китайською держкомпанією, комплектуючі - імпортні, вироблені в Китаї.

Мінський автомобільний завод у листопаді запустив у Бресті перше серійне виробництво мікроавтобусів і фургонів. Машини повинні бути орієнтовані на внутрішній ринок.

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Складальне виробництво розгорнули на вільних площах ВАТ «Брестмаш». Проект — спільний, реалізований разом з китайською компанією, пише autoconsulting.

Мікроавтобуси - спільний проект МАЗу з китайською держкомпанією, комплектуючі - імпортні (вироблені в Китаї), але фахівці і технології місцеві.

Першим пішов у серійне виробництво пасажирський мікроавтобус МАЗ 281, прототип якого вже пройшов всі необхідні випробування. Довжина новинки становить 6 м, ширина — 2,1 м, висота — 2,8 м, а колісна база — 3,57 м.

Також на збірці — вантажний фургон (крім салону, від мікроавтобуса ніяких відмінностей). Автомобіль має п'ять дверей, включаючи одну зсувну, а всередині передбачені кондиціонер, круїз-контроль, система навігації і магнітола. Мікроавтобус оснащений заднім парктроніком, антиблокувальною системою і електронною системою розподілу гальмівних зусиль. Турбодизельні двигуни JAC відносяться до класу Євро-5, мають потужність у 150 к. с., працюють у парі з 6-ступінчастою МКПП.

«Автомобілі вже пройшли процедуру сертифікації, в Бресті їх будуть не тільки збирати, але й тестувати, — кажуть на МАЗі. — Далі під брендом МАЗ машини надійдуть у продаж. За своїми теххарактеристиками вони не поступаються автомобілям ГАЗ. Ціна поки не визначена, але в будь-якому випадку це буде один ціновий сегмент з Газеллю. Китайські комплектуючі в перспективі замінять вітчизняними: покришки, двигуни, електроустаткування, обшивка салону. Згідно з планами, до кінця року в Бресті випустять 50 машин (пасажирських і вантажних), а в перспективі — до двох тисяч на рік».