Китай призупинить дію додаткових мит на американські автомобілі

Пекін призупинить дію додаткових 25-відсоткового мита на 144 види відповідної американської продукції та 5-відсоткових - ще на 67 видів товарів автомобільної галузі на період з 1 січня по 31 березня.

Китай призупинить дію додаткових мит на вироблені в США автомобілі та запчастини на три місяці, починаючи з 1 січня 2019 року, повідомило в п'ятницю міністерство фінансів КНР.

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Пекін призупинить дію додаткових 25-відсоткового мита на 144 види відповідної американської продукції та 5-відсоткових - ще на 67 видів товарів автомобільної галузі на період з 1 січня по 31 березня, йдеться в заяві на сайті міністерства фінансів, передає Рейтер.

Відомство також висловило сподівання, що Китай і США зможуть прискорити переговори для зняття всіх додаткових взаємних імпортних мит.

Президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін уклали 90-денне торгове перемир'я на зустрічі в Аргентині 1 грудня і домовилися спробувати залагодити існуючі розбіжності.

Представник адміністрації Трампа у вівторок сказав, що Китай погодився знизити мито на вироблені в США автомобілі і запчастини до 15 з 40 відсотків.

За словами чиновника, про зниження мит Китаєм стало відомо під час телефонної розмови віце-прем'єра Держради КНР Лю Хе, торгового представника США Роберта Лайтхайзера і американського міністра фінансів Стівена Мнучина.

Пекін у 2018 році підвищив мита на імпорт американських автомобілів у відповідь на збільшення Вашингтоном тарифів на китайські автомобілі і запчастини до 27,5 відсотка.