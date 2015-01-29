Граничні ціни на газ для промисловості й бюджетників знизили на 3,4%
13:12, 29 січня 2015Промисловість
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Тариф діятиме з 1 лютого.
Тарифи на газ для промисловості знизили / Фото УНІАН
Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКП), зменшила граничний тариф на газ для промислових споживачів і бюджетних установ на 3,4% - до 5 700 грн за тис. куб. м із 5 900 грн за тис. кубометрів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі комісії, відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні у четвер.
Зазначений тариф діятиме з 1 лютого 2015 року.
Читайте такожУ Міненерговугілля хочуть до кінця року перейти на єдину оптову ціну на газЯк повідомляв УНІАН, наприкінці листопада НКРЕПУ підвищила граничний тариф на газ для промислових споживачів і бюджетних установ на 15% - до 5 900 грн за тис. куб. м.
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