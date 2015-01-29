Граничні ціни на газ для промисловості й бюджетників знизили на 3,4%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКП), зменшила граничний тариф на газ для промислових споживачів і бюджетних установ на 3,4% - до 5 700 грн за тис. куб. м із 5 900 грн за тис. кубометрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комісії, відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні у четвер.

Зазначений тариф діятиме з 1 лютого 2015 року.

Читайте такожУ Міненерговугілля хочуть до кінця року перейти на єдину оптову ціну на газЯк повідомляв УНІАН, наприкінці листопада НКРЕПУ підвищила граничний тариф на газ для промислових споживачів і бюджетних установ на 15% - до 5 900 грн за тис. куб. м.