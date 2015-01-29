Американський Ford скоротив річний прибуток більш ніж у два рази

Чистий прибуток американського автомобільного гіганта Ford Motor Co. у 2014 році скоротився в 2,25 разу порівняно з 2013 роком - до 3,187 мільярда доларів, повідомляється в звіті компанії, пише Прайм.

Прибуток в перерахунку на акцію становив 0,8 долара проти 1,77 долара в 2013 році. Виручка Ford склала 144,1 мільярда доларів, що на 1,9% менше показника за минулий рік.

За четвертий квартал Ford зменшив чистий прибуток до 52 мільйонів доларів з 3,066 мільярда доларів за підсумками жовтня-грудня 2013 року. Прибуток на акцію впав до 0,01 долара з 0,75 долара. Показник виявився набагато нижчим за прогнози аналітиків, що очікували прибуток 0,23 долара. Виручка за квартал зменшилася на 4,52%, склавши 35,9 мільярда доларів.

Падіння квартального прибутку компанія частково пояснює витратами в 1,2 мільярда доларів через обмеження діяльності у Венесуелі. Зокрема, у січні компанія втратила 800 мільйонів доларів в результаті знецінення венесуельської валюти (болівара).

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Концерн Ford був заснований у 1903 році Генрі Фордом, який створив його, отримавши на розвиток бізнесу 28 тисяч доларів від п'яти інвесторів. Компанія отримала популярність як перша у світі, яка застосувала класичний автоскладальний конвеєр.