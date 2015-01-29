ДТЕК використовує акції протестів шахтарів для тиску на Міненерговугілля - Демчишин

Про це УНІАН заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

29 січня під будівлю Міненерговугілля прийшло близько 1 тисячі шахтарів з вимогою повернути держдотації вугільної галузі, направляти кошти на розвиток і будівництво шахт, а також переглянути зростання оподаткування доходів гірників. Серед протестувальників були представники як державних шахт, так і приватних, що входять в енергохолдинг ДТЕК.

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«Тут багато людей зі своїми інтересами, які намагаються від міністерства отримати певні поступки», - сказав Демчишин, звернувши увагу на те, що ДТЕК не просто вивів своїх шахтарів на вулицю.

«Це боротьба великого гравця за свої інтереси», - сказав міністр після спілкування з шахтарями.

За словами Демчишина, ДТЕК хотів займатися імпортом російської електроенергії в Україну замість державної компанії «Укрінтеренерго». Однак наприкінці минулого року контракт був підписаний між «Укрінтеренерго» та російською «Интер РАО».

«Він (ДТЕК - УНІАН) у грудні відключав свої станції там, де було вугілля, і змушував нас іти йому на поступки... тому що вони (ДТЕК) хотіли, щоб ми віддали їм імпорт», - зазначив міністр.

«Ми боремося за те, щоб на ринку була конкурентна ситуація, і наявність імпорту є істотним інструментом для того, щоб стимулювати цю конкуренцію. У нас немає ніякого іншого важеля, ніж заводити імпорт, і таким чином впливати на ДПЕК», - сказав Демчишин.

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За словами міністра, ДТЕК погодився купувати лише 100 тис. тонн вугілля на місяць у державних шахт за їхнього загального обсягу видобутку 9 млн тонн на рік, віддаючи перевагу імпорту з Польщі обсягів вугілля, якого йому не вистачає . Причому, як зазначає Демчишин, компанія Ахметова заборгувала держшахтам 550 млн грн за спожите раніше вугілля. «Він (ДТЕК - УНІАН) погашає борг частково. Ми хочемо більше, він хоче менше погашати. За місяць він погасив борг 150 млн грн, але ще 550 млн грн залишився винен», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин звинуватив ДТЕК у монополізмі на ринку електроенергії. Зокрема, він заявив, що компанія ДТЕК не розкриває своїх витрат на виробництво електроенергії, які, на його думку, на 40% вище, ніж в інших країнах.

Крім того, за словами Демчишина, недоплата енергокомпанії у ринок за грудень 2014 року становить понад 3 млрд грн, при тому, що кінцевий споживач справно сплачує рахунки за енергоресурси.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» Ріната Ахметова.

У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «ДТЕК Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго». До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.

«ДТЕК Західенерго» має у своєму складі три ТЕС у Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Встановлена потужність електростанцій компанії - 4 707 МВт. Частка ДТЕК спільно з афілійованими компаніями у статутному капіталі становить 70,91%.

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» та ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.