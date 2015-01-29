ДТЕК використовує акції протестів шахтарів для тиску на Міненерговугілля - Демчишин
Найбільший приватний енергохолдинг ДТЕК, підконтрольний бізнесменові Рінату Ахметову, використовує акції протестів шахтарів для тиску на Міністерство енергетики та вугільної промисловості.
Про це УНІАН заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.
29 січня під будівлю Міненерговугілля прийшло близько 1 тисячі шахтарів з вимогою повернути держдотації вугільної галузі, направляти кошти на розвиток і будівництво шахт, а також переглянути зростання оподаткування доходів гірників. Серед протестувальників були представники як державних шахт, так і приватних, що входять в енергохолдинг ДТЕК.
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«Тут багато людей зі своїми інтересами, які намагаються від міністерства отримати певні поступки», - сказав Демчишин, звернувши увагу на те, що ДТЕК не просто вивів своїх шахтарів на вулицю.
«Це боротьба великого гравця за свої інтереси», - сказав міністр після спілкування з шахтарями.
За словами Демчишина, ДТЕК хотів займатися імпортом російської електроенергії в Україну замість державної компанії «Укрінтеренерго». Однак наприкінці минулого року контракт був підписаний між «Укрінтеренерго» та російською «Интер РАО».
«Він (ДТЕК - УНІАН) у грудні відключав свої станції там, де було вугілля, і змушував нас іти йому на поступки... тому що вони (ДТЕК) хотіли, щоб ми віддали їм імпорт», - зазначив міністр.
«Ми боремося за те, щоб на ринку була конкурентна ситуація, і наявність імпорту є істотним інструментом для того, щоб стимулювати цю конкуренцію. У нас немає ніякого іншого важеля, ніж заводити імпорт, і таким чином впливати на ДПЕК», - сказав Демчишин.
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За словами міністра, ДТЕК погодився купувати лише 100 тис. тонн вугілля на місяць у державних шахт за їхнього загального обсягу видобутку 9 млн тонн на рік, віддаючи перевагу імпорту з Польщі обсягів вугілля, якого йому не вистачає . Причому, як зазначає Демчишин, компанія Ахметова заборгувала держшахтам 550 млн грн за спожите раніше вугілля. «Він (ДТЕК - УНІАН) погашає борг частково. Ми хочемо більше, він хоче менше погашати. За місяць він погасив борг 150 млн грн, але ще 550 млн грн залишився винен», - сказав міністр.
Як повідомляв УНІАН, 23 січня міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин звинуватив ДТЕК у монополізмі на ринку електроенергії. Зокрема, він заявив, що компанія ДТЕК не розкриває своїх витрат на виробництво електроенергії, які, на його думку, на 40% вище, ніж в інших країнах.
Крім того, за словами Демчишина, недоплата енергокомпанії у ринок за грудень 2014 року становить понад 3 млрд грн, при тому, що кінцевий споживач справно сплачує рахунки за енергоресурси.
Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» Ріната Ахметова.
У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.
Сегмент генерації представлений «ДТЕК Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго». До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.
«ДТЕК Західенерго» має у своєму складі три ТЕС у Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Встановлена потужність електростанцій компанії - 4 707 МВт. Частка ДТЕК спільно з афілійованими компаніями у статутному капіталі становить 70,91%.
Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» та ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.