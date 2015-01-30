Реалізація промпродукції в Україні у 2014 році зросла майже на 7%
Обсяг реалізації промислової продукції в Україні у 2014 році склав 1,186 трлн грн, що на 74,745 млрд грн, або на 6,73%, більше від показника за 2013 рік.
Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя.
Обсяг реалізації промислової продукції у переробній промисловості, на яку у звітному періоді припало 68,2% усього обсягу реалізації, склав 808,906 млрд грн, що на 9,58%, або на 70,701 млрд грн, більше, ніж на рік раніше.
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Обсяг реалізації у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (18,3% загального обсягу) склав 217,207 млрд грн, що на 0,97%, або на 2,124 млрд грн, менше обсягу за аналогічний 2013 рік.
У добувній промисловості і розробці кар'єрів (13% усього обсягу) обсяг реалізації склав 153,726 млрд грн, що на 4,17%, або на 6,160 млрд грн більше від аналогічного торішнього показника.
Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на Дніпропетровську область - 237,123 млрд грн та Донецьку область - 179,617 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, у 2013 році обсяг реалізації промислової продукції в Україні склав 1,109 трлн грн, що на 0,62% більше обсягу 2012 року.