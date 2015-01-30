Реалізація промпродукції в Україні у 2014 році зросла майже на 7%

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

Обсяг реалізації промислової продукції у переробній промисловості, на яку у звітному періоді припало 68,2% усього обсягу реалізації, склав 808,906 млрд грн, що на 9,58%, або на 70,701 млрд грн, більше, ніж на рік раніше.

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Обсяг реалізації у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (18,3% загального обсягу) склав 217,207 млрд грн, що на 0,97%, або на 2,124 млрд грн, менше обсягу за аналогічний 2013 рік.

У добувній промисловості і розробці кар'єрів (13% усього обсягу) обсяг реалізації склав 153,726 млрд грн, що на 4,17%, або на 6,160 млрд грн більше від аналогічного торішнього показника.

Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на Дніпропетровську область - 237,123 млрд грн та Донецьку область - 179,617 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році обсяг реалізації промислової продукції в Україні склав 1,109 трлн грн, що на 0,62% більше обсягу 2012 року.