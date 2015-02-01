ДП "Антонов" передасть літаки Кубі та Кореї

Про це повідомляє державне підприємство (ДП) "Антонов". Група кубинських фахівців прибула на "Антонов", щоб прийняти новий літак, який стане шостим у складі парку авіаперевізника.

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До кінця лютого українське підприємство планує передати кубинській авіакомпанії Cubana de Aviacion черговий серійний регіональний реактивний пасажирський літак Ан-158.

Також на ДП "Антонов" працюють корейці, які прибули на підприємство, щоб прийняти другий Ан-148. Наразі завершено роботу з приймання документації та розпочато приймально-здавальні роботи. У середині місяця літак планується передати корейському замовнику.