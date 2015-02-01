ДП "Антонов" передасть літаки Кубі та Кореї
10:38, 01 лютого 2015Промисловість
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Державне підприємство "Антонов" передасть літак Ан-158 кубинській авіакомпанії Cubana de Aviacion, Ан-148 - корейському замовникові.
Ан-148 заберуть корейські замовники \ УНІАН
Про це повідомляє державне підприємство (ДП) "Антонов". Група кубинських фахівців прибула на "Антонов", щоб прийняти новий літак, який стане шостим у складі парку авіаперевізника.
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До кінця лютого українське підприємство планує передати кубинській авіакомпанії Cubana de Aviacion черговий серійний регіональний реактивний пасажирський літак Ан-158.
Також на ДП "Антонов" працюють корейці, які прибули на підприємство, щоб прийняти другий Ан-148. Наразі завершено роботу з приймання документації та розпочато приймально-здавальні роботи. У середині місяця літак планується передати корейському замовнику.
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