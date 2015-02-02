Обробна промисловість Росії показала найгірший із червня 2009 року результат

Ділова активність в обробній промисловості РФ посилила спад у січні 2015 року при низькому попиті на продукцію, а інфляція закупівельних цін прискорилася шостий місяць поспіль через вплив девальвації рубля на вартість імпорту, свідчать результати дослідження, проведеного компанією Markit на замовлення HSBC, повідомляє Рейтер.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) знизився в січні до 47,6 пункту з 48,9 пункту в грудні 2014 року. Значення індексу вище 50 пунктів вказує на зростання ділової активності, нижче - на спад.

Значення індексу є мінімальним із червня 2009 року. Обсяг нових замовлень знизився другий місяць поспіль у січні, темпи зниження трохи прискорилися порівняно з груднем, оскільки зовнішній попит стагнує 17-й місяць поспіль.

"Ознаки звуження ділової активності стали помітнішими... Поза тим, скорочення виробництва йде повільно. Низькі ділові очікування відображаються менше на випуску й більше - на інших показниках ділової активності. Компанії комбінують набагато нижчу закупівельну діяльність зі швидким скороченням товарних запасів і позбавляються від робочої сили, готуючись до важких часів, які ще попереду", - вважає Олександр Морозов, головний економіст HSBC.

Читайте такожЄБРР: Росія найбільше постраждає від свого ж продуктового ембаргоЗгідно з опитуванням, російські виробники звільняють персонал і темпи скорочення трудових ресурсів різко прискорилися в січні до максимуму п'яти з половиною років. Низька зайнятість пов'язана зі зниженням виробництва, низькими показниками завантаження потужностей і звільненням тимчасового персоналу.

"Поза тим, ціновий тиск посилився, збільшуючи ймовірність "поганої рівноваги": високого зростання цін на тлі падіння попиту. Це сигнал грошовій владі, що треба бути обережними у їх відсотковій політиці й утримуватися від переходу до пом'якшення політики", - вважає Морозов.