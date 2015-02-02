Кабмін передав Мінекономрозвитку функції ліквідованого Мінпромполітики

Кабінет міністрів України погодився з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі про передачу відомству повноважень ліквідованого Міністерства промислової політики.

Відповідну постанову від 28 січня 2015 року опубліковано на сайті уряду.

Таким чином, Мінекономрозвитку буде відповідальним за регулювання промислового сектору економіки України, реалізацію програм розвитку промисловості, координацію зовнішньоекономічної діяльності (у тому числі й в оборонному комплексі), розгляд антидемпінгових і антисубсидійних скарг.

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Крім того, до компетенції Мінекономрозвитку входитиме управління промисловими об'єктами, що перебувають у держвласності, а також мобілізаційна підготовка і мобілізаційна готовність держави в межах своїх повноважень.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін своєю постановою від 23 березня 2014 року приєднав Міністерство промислової політики до Мінекономрозвитку.