Росія відмовляється від українських ракет «Зеніт»

"Наша промисловість тільки що завершила створення сучасної ракети, яка дозволяє виконувати будь-які завдання, і ми вважаємо, що немає більше сенсу купувати ракети в Україні", - цитує газета "Известия" слова представника Роскосмоса Ігоря Буренкова.

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Як уточнює видання, колишній керівник Роскосмоса Олег Остапенко наполягав на використанні "Зенітів". Проте, пише газета, нове керівництво космічного агентства, яке змінилося в січні, вирішило відмовитися від українських ракет на користь "Ангари".

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У даний момент готові і поставлені в Росію тільки дві ракети "Зеніт". Одна з них повинна стартувати в червні цього року з космічним апаратом "Електро-Л №2", а друга поставлена для "Спектр-РГ", який буде запущений не раніше 2017 року.

Нагадаємо, в кінці січня на «Південмаші» були оголошені неоплачувані канікули на два місяці.