Україна у січні скоротила виробництво сталі на 25%

В Україні в січні 2015 р. за оперативними даними, виробництво сталі скоротилося порівняно з січнем 2014 р. на 25% - до 1,87 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період скоротилося на 25% - до 1,72 млн тонн, виплавка чавуну зменшилась на 26% - до 1,72 млн тонн.

Обсяг виробництва коксу в січні п. р. зменшився на 39% - до 0,9 млн тонн.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2014 р. виробництво сталі скоротилося порівняно з 2013 р. на 17% - до 27,161 млн тонн, виробництво загального металопрокату - на 18% - до 23,793 млн тонн, виплавка чавуну зменшилась на 15% - до 24,81 млн тонн. Обсяг виробництва коксу в 2014 р. скоротився на 21% - до 13,824 млн тонн.