Видобуток вугілля в Україні у січні скоротився вдвічі

Вуглевидобувні підприємства України в січні 2015 року скоротили видобуток вугілля порівняно з січнем 2014 року у два рази - до 3,420 млн тонн з 6,933 млн тонн.

Про це повідомляє Профспілка працівників вугільної промисловості з посиланням на дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, державні шахти в січні 2015 року видобули 700 тис. тонн вугілля, що в три рази менше видобутку в січні 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, Міненерговугілля очікує в 2015 році скорочення видобутку вугілля на державних вугільних підприємствах до 9 млн тонн, що майже вдвічі менше результатів видобутку минулого року. На території, яку контролює українська влада, знаходиться 35 працюючих шахт, а 17 перебувають у стані ліквідації або консервації.

Згідно з даними Держстату, в 2014 році Україна через військові дії на Донбасі скоротила видобуток вугілля порівняно з 2013 роком на 29,3% - до 44,7 млн тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни, які тривають з квітня минулого року, відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрацити), видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності.

У таких умовах Україна прийняла рішення імпортувати вугілля антрацитових марок з Австралії (одне судно придбав приватний енергохолдинг ДТЕК), ПАР і Росії.