Продажі легкових автомобілів в Україні впали у 4,6 разу

Обсяг продажів легкових автомобілів в Україні у січні 2015 року скоротився порівняно з результатом 2014 року в 4,6 разу - до 2,597 тис. авто, повідомила асоціація автовиробників України «Укравтопром».

Як зазначили представники асоціації, крім значного падіння обсягів продажів, суттєво змінилася і структура ринку.

Згідно з опублікованими даними, лідером продажів у січні, з часткою ринку 13%, став японський бренд Nissan, при цьому в січні 2014 року компанія посідала лише 9 місце. Обсяг реалізації автомобілів цього бренду порівняно з січнем 2014 року знизився на 35% - до 340 шт.

Другою за популярністю автомобільної маркою серед українців став французький бренд Renaul, піднявшись із 8 позиції минулорічного рейтингу. При цьому продажі компанії порівняно з січнем 2014 року скоротилися на 65% - до 200 авто.

«Таким чином, автомобілі французько-японського альянсу, крім перших двох місць січневого рейтингу, забезпечили більш 20% усіх продажів на українському ринку нових легкових авто», - зазначили в асоціації.

Читайте такожПродажі легкових автомобілів у ЄС зросли уперше за сім роківТретє місце посіла компанія Skoda, із результатом 188 автомобілів. Рік тому автомобілів Skoda в Україні було продано на 542 шт. більше, але бренд тоді перебував лише на п'ятій позиції рейтингу.

Четверта сходинка рейтингу за компанією Toyota, яка в січні 2014 року займала другу позицію. У січні поточного року Toyota скоротила продажі на 87% - до 180 шт.

Замикає ТОП-5 січня з показником 174 автомобілів японська компанія Mazda, яка посідала рік тому лише 15 місце з результатом 238 шт.

Як повідомляв УНІАН, обсяг продажів легкових автомобілів в Україні у 2014 році скоротився порівняно з результатом 2013 року в 2,2 рази - до 97,02 тис. авто.

Довідка УНІАН. Асоціацію автовиробників України «Укравтопром» створено в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогодні членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.