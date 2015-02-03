ХТЗ разом із поляками буде поставляти трактори до Африки

Найбільший в Україні виробник сільськогосподарської техніки Харківський тракторний завод (ХТЗ) спільно з Agro-Factory, польським виробником сільгосптехніки, мають намір спільно поставляти сільгоспмашини в країни Африки, повідомила прес-служба підприємства.

Згідно з повідомленням, ця домовленість була досягнута за підсумками візиту делегації представників польської компанії і торгово-промислової палати міста Лодзь на українське підприємство.

«Сторони домовилися на початковому етапі розглянути постачання до Африки комплексів на базі тракторів ХТЗ-3512 (35 к. с.). На другому етапі - на базі тракторів потужністю від 180 до 240 к. с. планується переорієнтувати виробництво техніки Agro-Factory на трактори номенклатури ХТЗ», - йдеться в повідомленні.

Надалі сторони планують розвивати довгострокове партнерство в реалізації низки спільних проектів щодо поставкок сільгоспкомплексів в країни Африки. В перспективі заплановані поставки і в інші країни світу.

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Як повідомляв УНІАН, Харківський тракторний завод у січні-вересні 2014 року збільшив обсяг виробництва продукції на 31,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року - до 510,9 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Харківський тракторний завод» спеціалізується на випуску тракторів потужністю від 35 до 240 к. с. (колісні і гусеничні трактори загального призначення, орно-просапні і трактори малої потужності), які агрегатуються більш ніж з 250 найменувань сільгоспмашин.

Техніка використовується у всіх галузях сільського і комунального господарства, будівництві, промисловому виробництві, а також для транспортування різних вантажів. Географія продажів техніки ХТЗ - Європа, Америка, Австралія, Азія та Африка.