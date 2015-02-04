"Укроборонпром" збільшить виробництво танків в 24 рази

Про це заявив генеральний директор концерну Роман Романов.

У планах на 2015 рік є розвиток виробництва основних бойових машин «Оплот» до 40 одиниць, а з 2016 року концерн буде виробляти 100-120 таких одиниць щорічно.

Крім того, підприємства «Укроборонпрому» налагодять серійне виробництво бронеавтомобілів «Дозор», які до цього взагалі не перебували на озброєнні ЗСУ. В цьому році концерн планує виробити до 50 одиниць таких машин, а в подальшому вийти на рівень не менше сотні в рік.

Читайте такожБТР-4Е за півроку отримав понад 900 удосконалень - УкроборонпромФахівці концерну також в найкоротший час почнуть дослідно-конструкторські роботи вітчизняних БПЛА і контрбатарейних систем боротьби. А до наступного 2016 року, буде готова перша 3-координатна радіолокаційна станція.

Нагадаємо, що для контролю за якістю продукції в «Укроборонпромі» вже діє спеціальна робоча група. Вона додатково перевіряти кожну одиницю продукції перед її передачею на фронт.