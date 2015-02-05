США включили до санкційного списку чотири підприємства російського оборонпрому

Державний департамент США включив чотири російських юрособи до санкційного списку, передбаченого «Актом про нерозповсюдження в Іран, Північну Корею і Сирію».

Про це пишуть «Известия» з посиланням на Держдеп США.

«Санкції проти юридичних осіб було введено внаслідок отримання достовірних даних про передачу або придбання товарів і технологій, надання певних послуг, що входять у список експортного контролю США, Ірану, Сирії або Північної Кореї, - пояснили в Держдепі. - Також мова може йти про товари, послуги і технології, які несуть вклад у розробку зброї масового ураження, крилатих або балістичних ракетних систем у даних країнах».

Під санкції, введені в грудні 2014 року, потрапили літакобудівна корпорація - АТ «РСК «Міг», провідне ракетно-космічне підприємство - ВАТ «ВПК «НВО машинобудування» та виробник високоточної зброї, стрілецько-гарматного і гранатометного озброєння - ВАТ «КБП». А також організація, названа Geroi Rossii.

Американським держорганам і державним агентствам заборонено укладати з фігурантами списку контракти на імпорт продукції або технологій, не можна продавати їм озброєння, заборонено надавати їм будь-яке сприяння.

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Як зазначає видання, раніше в даному списку російських організацій не було.

На даний момент до списку, крім чотирьох російських юросіб, входять 18 організацій з Білорусі, Китаю, Ірану, Північної Кореї, Судану, Сирії, Венесуели і два приватні особи (громадянство - Іран і Китай).