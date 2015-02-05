Рада має намір на 10 років заборонити експорт необробленого лісоматеріалу

За внесення даних змін у закон "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" (№1362) проголосували 277 народних депутатів із 319 зареєстрованих у сесійній залі.

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Законопроектом пропонується додати дуб в перелік цінних та рідкісних порід дерев. Таким чином, в цьому списку повинні бути акація, береза, вишня, груша, горіх, каштан, тис ягідний, черешня, явір, ялівець, дуб.

Також пропонується доповнити закон ст. 2-1 "Мораторій на експорт лісоматеріалів та пиломатеріалів", згідно з якою вивезення за межі митної території України (експорт і реекспорт) лісоматеріалів і пиломатеріалів в необробленому вигляді забороняється строком на 10 років.

Протягом строку, вказаного у ч. 1 ст. 2-1 цього закону, забороняється вивозити за межі митної території України лісоматеріали у вигляді необробленої деревини, а саме ліс круглий у вигляді колод, стовпів, з транспортною вологістю більше 22%; пиломатеріали товщиною понад 70 міліметрів з транспортною вологістю понад 22%.

Крім того, визначається, що реалізація суб'єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених ст. 2 і 2-1 цього закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів.

Згідно з проектом, право експорту певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених ст. 2 і 2-1 цього закону, має суб'єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на партію лісоматеріалів та проходження теплової стерилізації, зазначених у відповідних сертифікатах. Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо - та пиломатеріалів, крім передбачених ст. 2 і 2-1 цього закону, за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про їх походження.