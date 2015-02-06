"Укроборонпром" в 2014 році реалізував продукції і послуг на 10 млрд грн

Згідно з повідомленням прес-служби держконцерну, найбільший дохід отримали "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Машроект»" - близько 3 млрд грн, ДП "Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон»" та ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. Морозова" - по 700 млн грн та КП "Науково-виробничий комплекс «Іскра»" - 600 млн грн.

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У 2015 році "Укроборонпром" планує збільшити обсяг виробленої продукції та послуг до 16 млрд грн.

Також, згідно з інформацією представників "Укроборонпрому", в минулому році підприємствами-учасниками концерну виготовлено понад 700 одиниць нового озброєння і військової техніки, модернізовано та відремонтовано майже 1800 одиниць, з яких більшість силами виїзних ремонтних бригад, а також відновлено технічний стан близько 400 одиниць апаратури зв'язку.

"У 2015 році підприємства-учасники концерну готові надати українській армії всі види озброєння, які замовлять армія і силовики. В рази заплановано збільшити виробництво техніки. Це стосується важкої бронетехніки - бронетранспортерів, танків і, зокрема, бронеавтомобілів «Дозор»", - відзначили в прес-службі.