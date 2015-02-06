Виробники промпродукції в Україні за рік підвищили свої ціни більш ніж на третину

Ціни виробників промислової продукції в Україні в січні 2015 порівняно з груднем 2014 року збільшилися на 2,3%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Згідно з повідомленням, у річному вираженні (порівняно з січнем 2014 року) ціни виробників промпродукції підвищилися на 34,1%.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промислової продукції в грудні 2014 року порівняно з попереднім місяцем показали нульове зростання, в цілому за 2014 рік зафіксовано збільшення цін на 31,8%.