Єнакіївський метзавод Ахметова і його Макіївська філія зупиняють роботу через дії бойовиків

Міжнародна гірничо-металургійна група «Метінвест» прийняла рішення про зупинку Єнакіївського металургійного заводу (ЄМЗ) і Макіївського філіалу ЄМЗ (обидва Донецька обл.) через безперервні бойові дії на Донбасі і фактичну відсутність залізничного сполучення в зоні АТО, йдеться в повідомленні компанії.

«Останнім часом ЄМЗ мав серйозні проблеми з логістикою: залізниця не могла забезпечити поставку необхідної сировини і відвантаження готової продукції», - повідомляють у «Метінвесті».

Також повідомляється, що через часті артобстріли виходять з ладу високовольтні ЛЕП, що живлять ЄМЗ і його Макіївський філіал, що призводить до поломок устаткування і порушень виробничого циклу.

«Через бойові дії співробітники підприємств, виходячи на роботу, кожен день ризикували своїм життям. Черговий обстріл Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ) групи «Метінвест» позбавив металургів коксу - необхідного у виробничому процесі сировини», - наголошують у групі.

Згідно з повідомленням, зараз більшість співробітників 6-тисячного колективу ЄМЗ, тисячного колективу його Макіївського філіалу відправлено в простій із збереженням 2/3 окладу.

«Зараз на заводах перебуває тільки необхідний персонал (близько 10% працівників), який здійснює в штатному технологічному режимі зупинку обладнання. Для повноцінного завершення цього процесу на ЄМЗ металургам знадобиться три доби», - йдеться в повідомленні.

При цьому в «Метінвесті» підкреслюють, що відновлення діяльності ЄМЗ буде залежати від подальшого розвитку подій в регіоні і, головним чином, від забезпечення стабільності залізничного сполучення.

Читайте такожЖиття в ДНР: «померлі» підприємства та зневірені людиЯк повідомляв УНІАН, з кінця липня 2014 року, коли на сході України почалися активні бойові дії, підприємства групи «Метінвест», розташовані в регіоні, працювали з перебоями через артобстріли, пошкодження ліній електропередач, а також тимчасову неможливість здійснити відвантаження продукції і отримати сировину знищеними залізничними коліями. Ці проблеми у підприємств зберігаються і в 2015 році.

Довідка УНІАН. Єнакіївський металургійний завод - одне з провідних українських підприємств з повним металургійним циклом, яке входить до складу металургійного дивізіону групи «Метінвест».

ЄМЗ виробляє широкий спектр металопродукції: безперервнолиту заготовку, куточки, швелери, балки, профілі для судно- і машинобудування, прокат арматурний для будівництва.

Макіївський філіал Єнакіївського металургійного заводу - виробляє весь сортамент арматурного прокату в діаметрах 8-40 мм, арматуру в прутках, у тому числі з легованих марок сталі, конструкційні кола, шестигранники, квадрат, куточки, а також катанку в діаметрах від 5,5 до 12,5 мм.

«Метінвест» - найбільший в Україні і один з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі. Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група компаній «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).