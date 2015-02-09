Moody's прогнозує різке падіння попиту на продукцію російської металургії

Попит на продукцію російської металургії може помітно знизитися при введенні владою РФ експортних мит, йдеться в прогнозі міжнародного рейтингового агентства Moody's, передає ПРАЙМ.

Читайте такожНайбільша меткомпанія світу ArcelorMittal позбувається активів у РосіїМинулого тижня глава Мінпромторгу РФ Денис Мантуров заявив, що влада РФ може збільшити експортні мита на метали, якщо в найближчі тижні металурги і споживачі не укладуть короткострокові договори на поставку з компромісними цінами. За його словами, компаніям потрібно "укласти договори на конкретний період часу, за конкретними цінами, щоб не відбулося різке зростання цін фінальної продукції".

Як наголошується в повідомленні аналітиків Moody's, введення таких експортних мит зробить негативний вплив на кредитні рейтинги російських металургійних компаній. "Увага уряду до цін ускладнює суттєве збільшення внутрішніх цін металургами після їх підвищення в період після девальвації російського рубля в грудні минулого року", - йдеться в повідомленні агентства.

Навіть без введення експортних мит російські металурги будуть обережні з експортними поставками в цьому році, щоб уникнути створення дефіциту на внутрішньому ринку, вважають аналітики. Це не дозволить російським металургам повною мірою скористатися позитивним ефектом від падіння грошових витрат внаслідок девальвації рубля і зниження витрат, які зробили їх дуже конкурентоспроможними на міжнародних ринках.

Читайте такожІнфляція в Росії перевищила прогнози і досягла 16-річного максимумуКрім цього Moody's погіршило прогноз по грошовим витратам на листову сталь до 200-250 доларів за тонну в 2015 році з 300 доларів за тонну роком раніше.