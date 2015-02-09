Moody's прогнозує різке падіння попиту на продукцію російської металургії
Це може відбутися на тлі введення владою РФ експортних мит, про даний намір Москва вже заявляла.
Попит на продукцію російської металургії може помітно знизитися при введенні владою РФ експортних мит, йдеться в прогнозі міжнародного рейтингового агентства Moody's, передає ПРАЙМ.
Читайте такожНайбільша меткомпанія світу ArcelorMittal позбувається активів у РосіїМинулого тижня глава Мінпромторгу РФ Денис Мантуров заявив, що влада РФ може збільшити експортні мита на метали, якщо в найближчі тижні металурги і споживачі не укладуть короткострокові договори на поставку з компромісними цінами. За його словами, компаніям потрібно "укласти договори на конкретний період часу, за конкретними цінами, щоб не відбулося різке зростання цін фінальної продукції".
Як наголошується в повідомленні аналітиків Moody's, введення таких експортних мит зробить негативний вплив на кредитні рейтинги російських металургійних компаній. "Увага уряду до цін ускладнює суттєве збільшення внутрішніх цін металургами після їх підвищення в період після девальвації російського рубля в грудні минулого року", - йдеться в повідомленні агентства.
Навіть без введення експортних мит російські металурги будуть обережні з експортними поставками в цьому році, щоб уникнути створення дефіциту на внутрішньому ринку, вважають аналітики. Це не дозволить російським металургам повною мірою скористатися позитивним ефектом від падіння грошових витрат внаслідок девальвації рубля і зниження витрат, які зробили їх дуже конкурентоспроможними на міжнародних ринках.
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