Продажі легкових авто в Росії в цьому році скоротяться ще на 25-35% - PWC

Напружена геополітична ситуація, падіння курсу рубля і цін на нафту, а також ситуація на ринку автокредитування призведуть до падіння продажів легкових автомобілів в Росії в 2015 році ще на 25-35 відсотків після зниження цього показника на 10 відсотків у минулому році - такий прогноз компанії PricewaterhouseCoopers (PWC), передає Reuters.

Читайте такожУ Росії продажі автомобілів впали на 26%За оцінками експертів, у цьому році в чисельному вираженні в Росії буде продано 1,52-1,75 мільйона авто проти 2,34 мільйона роком раніше, говориться в презентації PWC.