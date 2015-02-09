В Україні хочуть ввести ліцензії на заготівлю та переробку металобрухту

Міністерство економічного розвитку та торгівлі, якому було передано повноваження ліквідованого Міністерства промислової політики, планує ліцензувати заготівлю, переробку й металургійну переробку металобрухту кольорових і чорних металів.

Відповідний проект постанови опубліковано на сайті Мінекономрозвитку.

Згідно із пояснювальною запискою до документа, міністерство у зв'язку з отриманням нових повноважень вважає за необхідне внесення відповідних змін до переліку органів ліцензування, затверджуваного постановою Кабінету міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів погодився з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі про передачу відомству повноважень ліквідованого Міністерства промислової політики.

Таким чином, Мінекономрозвитку буде відповідальним за регулювання промислового сектора економіки України, реалізацію програм розвитку промисловості, координацію зовнішньоекономічної діяльності (в тому числі й в оборонному комплексі), розгляд антидемпінгових і антисубсидійних скарг.