Депутати хочуть зняти ввізне мито з комплектуючих для оборонної продукції

Верховна Рада України підтримала у першому читанні проект Закону про внесення змін до статті 287 Митного кодексу України (щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання контрактів та договорів державного оборонного замовлення) (№1695).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 275 народних депутатів із 361, зареєстрованого у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, зміни, що пропонується внести до Митного кодексу України, спрямовані на зменшення витрат суб’єктів господарювання, що реалізовуватимуть державне оборонне замовлення чи виконуватимуть договори на постачання продукції оборонного призначення, якщо кінцевим споживачем такої продукції є державний замовник, а отже й зменшення витрат на продукцію оборонного призначення державними замовниками у зв’язку зі здешевленням вартості кінцевого продукту.

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Законопроектом передбачено звільнити від сплати ввізного мита матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби, що необхідні для виробництва продукції оборонного призначення.

Законопроектом стаття 287 Митного кодексу України доповнюється новою частиною 6-1, згідно з якою звільняються від оподаткування ввізним митом складові (матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби), що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту для використання при виробництві продукції оборонного призначення, визначеної згідно із законом, та якщо замовником такої продукції є державний замовник, визначений Кабінетом міністрів України, за визначеним переліком кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД.

Крім того, встановлюється, що порядок ввезення та цільового використання товарів, зазначених у цій частині, визначається Кабінетом міністрів.

Зазначені у цій частині товари не звільняються від оподаткування ввізним митом за умови, що вони мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законами України та/або з країни, визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно з законодавством, чи які ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеною такою згідно із законом України.