Виробництво автомобілів в Україні продовжує падати

За попередніми даними асоціації, виробництво легкових автомобілів за звітний період зменшилось на 93% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 224 штук.

В асоціації відзначили, що виробництво легкових автомобілів у січні забезпечив один завод – «Єврокар». Найбільший виробник легкових автомобілів в Україні Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) у січні не випустив жодного автомобіля.

При цьому виробництво комерційних авто виросло на 81,7% - до 109 одиниць, з яких 83 одиниці виготовив «АвтоКрАЗ», 29 одиниць - «Черкаський автобус».

Виробництво автобусів за звітний період зменшилось на 58,7% - до 19 штук.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні виробництво автотранспортних засобів у 2014 році, за попередніми даними, зменшилось порівняно з 2013 роком на 43% - до 28,751 тис. авто.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).