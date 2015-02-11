Renault призупиняє роботу заводу в Москві

Московський автозавод Renault (Рено Росія") в лютому призупинить випуск машин на 2-3 тижні, пише в середу газета "Ведомости" з посиланням на двох контрагентів компанії.

Завод не буде працювати з 16 лютого по 6 березня, підтвердив представник Renault. Основна причина - неповне завантаження через падіння ринку, а також перенесення в 2014 році виробництва частині моделей на "АвтоВАЗ", пояснюють співрозмовники газети.

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У 2014 році продажі Renault в Росії впали на 7% - до 194,531 тис. авто (весь ринок скоротився на 10,3%), у січні - на 32%, до 8809 (ринок - на 24,4%), випливає з даних Асоціації європейського бізнесу (АЄБ). Завод "Рено Росія" потужністю 188 тис. машин в рік випустив у 2014 році 150,7 тис автомобілів, випливає з даних "АСМ-холдингу".

Дилери Renault, опитані виданням, кажуть, що не знають про можливе призупинення заводу. Але крок очікуваний - продажі падають, зауважують вони. На думку дилерів, крім загального скорочення попиту продажів Renault в Росії заважає значне зростання цін (на 26% з вересня, за оцінкою PwC), а також посилення позицій корейських марок.

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Скорочувати виробництво автомобілів у Росії цього року будуть практично всі заводи, впевнений аналітик "ВТБ капіталу" Володимир Беспалов. За поточного попиту завантажити їхні потужності нереально, пояснює він. Тому, як і в 2014 році, на заводах періодично будуть простої, скорочення зміни, робочого тижня, додає експерт. Масових скорочень Беспалов не очікує: компанії в основному вже оптимізували штат у 2014 році.