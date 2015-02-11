Україна в січні на третину скоротила виручку від експорту чорних металів

Українські металургійні комбінати в січні поточного року скоротили виручку від експорту чорних металів на 34,3% порівняно з січнем 2014 року - до 748,7 млн дол., при цьому їх частка в експорті країни становить 25,1%, повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з повідомленням, експорт металовиробів скоротився на 25,3% - до 87,6 млн дол. і займає 2,9% в загальному експорті країни.

В той же час імпорт чорних металів за січень у грошовому вираженні скоротився порівняно з січнем 2014 року в 2,5 разу - до 46,2 млн дол., металовиробів - в 2,2 рази, до 29,8 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в січні 2015 року виробництво металопрокату скоротилося на 25% - до 1,72 млн тонн, сталі - на 25%, до 1,87 млн тонн, чавуну - на 26%, до 1,72 млн тонн.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частку валютної виручки.

Українські металургійні комбінати в 2014 році скоротили виручку від експорту чорних металів на 9,7% - до 12,929 млрд дол., металовиробів - 34,1% - до 1,707 млрд дол.

За підсумками 2014 року в Україні виробництво металопрокату скоротилося на 18% порівняно з 2013 роком - до 23,8 млн. тонн, сталі - на 17%, до 27,2 млн тонн, чавуну - на 15%, до 24,8 млн тонн.

Значне скорочення почалося з серпня, коли на сході України посилилися бойові дії, а у зоні АТО і поблизу неї безліч металургійних підприємств.