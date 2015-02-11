Volvo призупинила випуск вантажівок у російській Калузі

Компанія Volvo Group тимчасово призупинила виробництво вантажівок Volvo і Renault на своєму заводі в Калузі, повідомив в середу РИА Новости керівник прес-служби Volvo Group Trucks в Росії Олег Васильченко. Завод виробляє близько 10% російських вантажівок.

Компанія Volvo Group оголосила минулого тижня, що вона змушена скоротити на 30% чисельність працівників свого заводу в Калузі і 11 лютого тимчасово призупинить виробництво вантажівок (бренди Volvo Trucks і Renault Trucks). Пояснювалося це "несприятливою ринковою ситуацією і тривалим зниженням попиту на комерційну техніку".

"Оскільки сьогодні 11-те число, то - так (призупинено)... Це єдиний завод, один з цехів якого випускає вантажівки Volvo, інший цех випускає вантажівки Renault. Сам весь завод, він зараз призупинив роботу. Тобто виробнича діяльність не ведеться в жодному з цехів", - сказав Васильченко.

На який термін призупинено виробництво, співрозмовник агентство відповів: "Ми не говоримо про це. Подивимося, як буде далі".

Читайте такожRenault призупиняє роботу заводу в Москві

Крім того, за його словами, співробітники, які потрапили під скорочення, з середи на заводі не працюють. Інші співробітники залишаються в штаті заводу з виплатою окладу. Близько третини з них на період тимчасового призупинення діяльності заводу будуть задіяні в поточних робочих процесах. До відновлення виробництва в Калузі постачання вантажних автомобілів клієнтам передбачається здійснювати з європейських підприємств Volvo Group в Швеції, Бельгії і Франції.

Згідно з інформацією на сайті Volvo Truck Group, калузький завод був запущений в 2009 році, його штат становить 1 тисячу співробітників, потужність - 15 тисяч вантажівок на рік. Загальне виробництво вантажних автомобілів у Росії в 2014 році становило 154 тисячі, показавши спад на 26% порівняно з 2013 роком.