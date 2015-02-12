Канадська Bombardier заморозила проект з виробництва літаків у Росії

Канадська компанія Bombardier у зв'язку з економічною ситуацією призупинила початок реалізації проекту з масового виробництва літаків Q400 в Росії, передає ТАСС з посиланням на заяву директора з розвитку бізнесу в Росії, СНД і Східній Європі компанії Bombardier Марка Гілберта.

Читайте такожНові санкції проти Росії: гільйотина вже готова"У зв'язку з економічною ситуацією прийнято рішення призупинити початок масового виробництва літаків в Росії. Але як тільки економічна ситуація зміниться, переговори з цього питання будуть відновлені", - сказав він.

Раніше Bombardier спільно з держкорпорацією "Ростех" планували з 2015 року розпочати фінальну збірку повітряного судна Q400 в Росії (в Ульяновську) і поставити процес на потік. За проектом планувалося випускати до 24 літаків в рік.

Читайте такожЄС за умови провалу переговорів у Мінську може почати готувати нові санкції проти РФ - ЗМІДо 2030 року кількість використовуваних в країні літаків компанії Bombardier планувалося довести до 250-270.

На даний момент в Росії експлуатується близько 60-70 літаків класу Bombardier.