Санкції України залишили Росію без стратегічних ракет-носіїв «Рокот»

Росія змушена завершити використання конверсійних ракет-носіїв «Рокот» через відсутність українських комплектуючих - систем управління для розгінного блоку «Бриз-КМ», пишуть "Известия".

Читайте такожНові санкції проти Росії: гільйотина вже готова "На нараді в Роскосмосі наприкінці минулого тижня керівникам підприємств повідомили, що 3 березня відбудеться останній запуск «Рокоту» з космодрому Плесецьк і більше ці ракетні комплекси експлуатуватися не будуть, - розповіло інформоване джерело в космічному агентстві. - Причиною були названі труднощі у взаємодії з харківським підприємством «Хартрон», постачальником систем управління та математики для розгінних блоків. Українські власті заборонили поставки в Росію обладнання, яке може бути використано у військових програмах. Під заборону потрапило обладнання для «Рокотов».

Носії «Рокот» постійно використовуються для запусків космічних апаратів в інтересах Міноборони: наприклад, з їх допомогою виводяться супутники зв'язку «Джерело» Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ. Саме «Рокот» у травні минулого року вивів на орбіту пролунавшого на весь світ «супутника-вбивцю» - новітній секретний експериментальний апарат «Космос-2499», який проводить маневри в космосі.

У Роскосмосі ситуацію залишили без коментарів.

Читайте такожЄС за умови провалу переговорів у Мінську може почати готувати нові санкції проти РФ - ЗМІСпіврозмовник в Роскосмосі пояснив, що на сьогодні три розгінних блоки «Бриз-КМ» вже поставлені в РФ, але здійснити запуск без участі представників «Хартрону» буде проблематично - саме українські колеги повинні вводити в систему польотне завдання.