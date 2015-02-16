Автопром Росії цього року скоротиться ще на 10%, а імпорт і продажі впадуть на 40%

У РФ іноземні збиральники та російські автокомпанії у 2014 році скоротили обсяги випуску легкових автомобілів на 10%, до 1,74 млн машин, пишуть «Известия» з посиланням на дані Мінекономрозвитку.

Читайте такожDie Welt: Путін хоче отримати автоконцерниВипуск вантажівок у минулому році впав на 25,7% до 57,4 тис., падіння випуску легких комерційних автомобілів (LCV) склало 20% (134,7 тис.). Імпортери постраждали ще значніше - ввезення нових іномарок скоротилося на 24%, підрахували в аналітичній компанії «АСМ-холдинг». В 2015 році, на думку експертів і представників бізнес-спільноти, автовиробництво всередині країни скоротиться ще на 10%, а імпорт і продажі впадуть на 40%. Укупі з негативним впливом на суміжні економічні сегменти це завдасть шкоди ВВП Росії на 0,6 процентного пункту, або близько 400 млрд рублів, підрахував економічний інститут «Центр розвитку».

Найбільш сильне, 45-відсоткове, зниження обсягів випуску за минулий рік показав завод американського концерну General Motors в Санкт-Петербурзі (збирає машини марки Opel і Chevrolet). У 2014 році пітерський завод концерну перейшов на одну зміну і на даний момент чисельність його робітників становить близько 1 тис. осіб.

На «Автоторі» (виробляє моделі BMW, KIA, Opel, Chevrolet, Hyundai) «Известиям» сказали, що за підсумками минулого року обсяг виробництва скоротився на 24% (185,4 тис.).

Пітерський завод Hyundai Motor Group (корпорація володіє брендом KIA) зміг навіть наростити виробництво завдяки величезному зростанню популярності бюджетних Hyundai Solaris і KIA Rio.

Читайте такожРосія почала рік з дефіцитом бюджету 5,7% ВВПОкрему статистику по московському заводу Renault французька компанія відмовилася представити. Втім, там відзначили, що загальний обсяг виробництва марки в Росії в 2014 році склав 213,8 тис. машин (+9,6%). Японські партнери французів по альянсу випустили 32 тис. (-32%) автомобілів Nissan на заводі в Санкт-Петербурзі. У компанії Ford відмовилися коментувати виробничі обсяги. За даними Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), в минулому році Ford реалізувала в Росії 66 тис. автомобілів (-38%); левова частка цього показника припадає на машини, зібрані в Росії. При цьому продажі Ford Focus, локалізованого на заводі у Всеволожську, скоротилися на 39%, до 27,8 тис. машин.

Завод Volkswagen в Калузі також відмовився надати офіційну статистику по виробництву. Однак, за інформацією обізнаного джерела, в 2014 році з конвеєра Volkswagen зійшло приблизно 125 тис. автомобілів (-17%). Обсяг сусіднього виробництва «ПСМА Рус» (спільне підприємство концерну Peugeot Citroen і Mitsubishi) за той же період склав 46,2 тис. одиниць (+3%). І хоча продажі Citroen (-31%) і Peugeot (-38%) значно знизилися в минулому році, завантажити потужності заводу вдалося завдяки компанії Mitsubishi.

Вітчизняна збірка китайських автомобілів на заводі Derways (збирає Brilliance, Haima, Hawtai, JAC, Lifan, Chery і Geely) скоротилася на 9%, до 44,6 тис. Сектор виробництва легких комерційних автомобілів в Росії (LCV), за підрахунками Групи ГАЗ, скоротився на 20%, до 134,7 тис. автомобілів.

Найбільш сильно постраждав сектор вантажівок. Як повідомили в Мінекономрозвитку, виробництво знизилося на 25,7% до 57,4 тис. вантажівок.

Економіст Валерій Миронов, заступник директора інституту «Центр розвитку», зазначив, що автомобілебудування тісно пов'язано з такими галузями економіки, як металургія, нафтохімія, електротехніка, текстильна промисловість, верстатобудування, виробництво скла, полімерів, гуми і багато чого іншого. "Автопром в Росії має дуже сильний мультиплікативний ефект на інші галузі промисловості. Його вплив в цілому на економіку набагато сильніше, тому ефект уповільнення автопромисловості може бути, як мінімум, удвічі вищий. Тобто, оціночно втрата 0,6% від ВВП - близько 400 млрд рублів", - вважає Миронов.