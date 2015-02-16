Суд зобов'язав завод Фірташа виплатити "дочці" Нафтогазу понад 780 млн гривень боргу

Київський апеляційний господарський суд ухвалив рішення стягнути з компанії «Азот», яка входить у холдинг Ostchem Group українського бізнесмена Дмитра Фірташа, на користь державної компанії «Газ України» 780,294 млн грн боргу за договором купівлі-продажу природного газу, йдеться в повідомленні прес-служби суду.

«Київський апеляційний господарський суд, розглянувши і вивчивши всі надані сторонами у справі докази, своєю постановою від 11.02.2015 залишив рішення суду першої інстанції без змін. Тим самим зобов'язав ВАТ «Азот» повернути ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» 780 293 691,64 грн», - сказано в повідомленні суду.

У прес-службі нагадали, що судовий розгляд з компанією Фірташа триває з 2012 року, коли компанія «Газ України» подала позов до господарського суду Черкаської області.

«Не погоджуючись з рішенням, ВАТ «Азот» звернулося до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просив відмінити рішення Господарського суду Черкаської області від 21.02.2012 року», - наголошується в повідомленні.

Читайте такожФірташ і Льовочкін викупили у росіян акції «Інтера» за $100 мільйонівЯк повідомляв УНІАН, влітку 2014 року господарський суд Луганської області ухвалив рішення стягнути з Сєверодонецького об'єднання «Азот», яке входить в холдинг Ostchem Group українського бізнесмена Дмитра Фірташа, на користь держкомпанії «Газ України» 504 млн грн боргу за договором купівлі-продажу природного газу.

Довідка УНІАН. ПАТ «Азот» – одне з найбільших українських хімічних підприємств України, спеціалізується на виробництві мінеральних азотних добрив.

Ostchem – управляюча компанія, яка координує роботу підприємств азотної хімії Group DF, серед яких і ПАТ «Азот».

Структури Фірташа контролюють більш як 70% українських облгазів, а також понад половину вітчизняних хімічних підприємств. Зараз Фірташ перебуває під домашнім арештом у Відні.