Екс-керівник ДП "Антонов" поки не є підозрюваним у справі про розтрату коштів - ГПУ

Про це повідомив на брифінгу в понеділок у Києві генеральний прокурор Віктор Шокін, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Українська правда.

"Ківа там поки що не проходить як підозрюваний. Але слідство триває, тому все можливо", - сказав Шокін.

Як повідомлялося, військова прокуратура розслідує діяльність керівництва АНТК "Антонов", яке підозрюється в розтраті коштів на загальну суму 502 млн грн.

Читайте такожНа підприємстві «Антонов» призначено нового гендиректораЗа словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса тільки з 2006 по 2012 роки це підприємство безпідставно витратило 111 млн грн на розробку військово-транспортного літака АН-70, "а літака досі немає".

Крім того, протягом 2006-2012 років Україна, як держава не отримала жодної копійки дивідендів від участі діяльності іноземних компаній Ruslan SALISі Ruslan International, які фактично є субпідрядниками та користувачами військово-транспортних літаків "Руслан".