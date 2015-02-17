Війна знищила майже 20% економічного потенціалу України - Лубківський

Розгорнута президентом Росії Володимиром Путіним війна проти України знищила майже 20% нинішнього економічного потенціалу України.

Про це повідомив на брифінгу в українському кризовому медіа-центрі радник прем’єр-міністра Данило Лубківський, представляючи Чорну книгу Кремля.

«Загалом війна, розгорнута Путіним проти України, на сьогодні знищила майже 20% нашого нинішнього економічного потенціалу, включно з орієнтованими доходами та валютними надходженнями», - зазначив Лубківський.

За його інформацією, обсяг реального ВВП України у третьому кварталі 2014 року скоротився на 5,3%. Скорочення обсягів промислової продукції за 2014 рік становило загалом по Україні понад 10%. В тому числі в Донецькій області падіння становило понад 30%, в Луганській - понад 40%.

Найбільші збитки від агресії Росії понесло промислове виробництво. За 2014 рік виробництво у Донецькій області скоротилося в усіх без винятку основних видах промислової діяльності.

Сьогодні не працюють такі великі металургійні підприємства як Алчевський металургійний комбінат (13% загального виробництва металургійної продукції), Донецький металопрокатний завод, Донецький електрометалургійний завод, Стаханівський феросплавний завод.

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Втрати металургійних підприємств у 2014 році оцінюються на рівні близько 40 млрд грн., в тому числі 25 млрд грн втрачені прибутки від недовипущеної продукції та 15 млрд. вартість зруйнованих основних фондів.

Видобуток вугілля в Україні скоротився на 35%. З 150 вугільних шахт 115 перебувають на тимчасово окупованих територіях.

За попередніми підрахунками, втрати вітчизняних машинобудівних підприємств у 2014 році оцінюються на рівні 10 млрд грн.

Крім того, у Криму Росією загарбано Кримський содовий завод, який займає близько 80% українського ринку кальцинованої соди.

За попередніми розрахунками, внаслідок російської агресії Україна щорічно недотримуватиме понад 3% валової продукції сільського господарства. Втрати аграрного сектора України від анексії АРК Крим становлять близько 16 млрд грн., від агресії Росії на території Донецької області орієнтовно 520 млн. грн., Луганської обл. 1 млрд грн.

За 10 місяців 2014 року залізницями недоотримано доходів у сумі 4 млрд грн.

Внаслідок окупації Криму та закриття повітряного простору над Донецькою та Луганською областями, з березня по грудень 2014 року було недоотримано доходів і надання послуг з аеронавігаційного обслуговування на загальну суму 2 млрд грн.

В Україні пошкоджено терористами, російськими збройними силами, бойовиками 1 тис. 514 об’єктів залізничної інфраструктури, зазнали руйнувань 1 тис. 561 кілометр автомобільних доріг, 33 мости, шляхопроводи.

Станом на початок лютого цього року в Донецькій області зруйновано та пошкоджено понад 9 тис. житлових будинків, що фактично становить 12% житлового фонду. Загальна сума руйнувань складає понад 1 млрд. грн..

Російськими терористами зруйновано або пошкоджено 1 тис. 80 енергетичних об’єктів, пошкоджено 2 тис. 772 газопроводи.

Станом на кінець грудня 2014 року, 9 тис. 360 абонентів та 6 підприємств в Луганській обл. залишаються без газопостачання.

Через агресію Росії у 2014 році суттєво зменшилися надходження до зведеного бюджету України у сумі 23 млрд грн., з яких майже 10 млрд грн. припадає на АРК і13 млрд. на Донецьку і Луганську області.

Сума заявлених збитків у зв’язку із загарбанням майна майже 4 тис. українських підприємств на захопленому російськими злочинцями Кримському півострові становить, за попередніми оцінками Міністерства юстиції, 1 трильйон 180 млрд грн.

«Наведені дані не включають останніх великих трагедій, це означає, що остаточні цифри будуть набагато більшими»,- сказав Лубківський.